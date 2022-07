A pesar de que salió por la puerta de atrás de las Águilas del América, el entrenador argentino, Santiago Solari al parecer no le guarda ningún rencor al conjunto azulcrema, incluso tiene gratos recuerdos de la institución de Coapa, y por ello decidió promover a una de sus estrellas, a la cual le ve un gran potencial y asegura que si él estuviera en el Real Madrid no le quitaría la mirada de encima pues es una joven promesa con mucho potencial.

De acuerdo a una entrevista que otorgó Solari a Marca, el extimonel americanista la figura a seguir en el enfrentamiento amistoso entre las Águilas y los Merengues es sin duda su expupilo, Álvaro Fidalgo, pues lo considera un joven español con gran potencial, y que de acuerdo a él no se le debe perder de vista pues asegura que cuenta con un talento inigualable, así como con liderazgo a pesar de su corta edad.

"No le quitaría el ojo a un madridista, Álvaro Fidalgo. Ha hecho cosas muy buenas desde que llegó. Se adaptó a un futbol distinto, se hizo con el vestuario y es un líder", apuntó el extimonel azulcrema, quien le dio la oportunidad al ibérico, la cual de acuerdo a su percepción aprovechó al máximo pues se ganó la titularidad tanto durante su gestión como en la del actual técnico del América, Fernando Ortiz.

Para Solari, Fidalgo es el futbolista que el Real Madrid no debe de perder de vista y aprovechó para destacar todo lo que ha ido haciendo desde que arribó a las Águilas, pues ya lo considera una figura del futbol mexicano, y es algo que no se debe desechar de acuerdo al estratega sudamericano: "Es una figura del futbol mexicano, tanto que ha sido seleccionado al All Star Game. Estoy orgulloso", sentenció Santiago Solari sobre la labor de Álvaro Fidalgo en las Águilas.