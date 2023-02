El año pasado, cuando América se despidió del Apertura 2022 a manos del Toluca, uno de los interrogantes en Coapa pasaba por Miguel Layún. El experimentado lateral había quedado algo relegado tras la irrupción de Emilio Lara, además de que su contrato finalizaba. Finalmente, renovó por un año más y ahora analiza opciones.

Miguel Layún ha recuperado algo de terreno en la consideración de Fernando Ortiz, pero lo cierto es que a sus 34 años, el ex del Tri ya piensa a futuro y considera sus alternativas para cuando finalice su contrato con América: retirarse o partir rumbo a la MLS.

En diálogo con Récord, Layún explicó: “Es un debate interno bastante complejo porque una parte de mi quiere cerrar el ciclo en el Club América por todo lo que representa, pero también hay una parte dentro de mí que he experimentado cuando he tenido la posibilidad de recorrer diferentes países, diferentes Ligas y me he dado cuenta que me complementan como persona, me van haciendo aprender cosas buenas”, reflexionó.

Al parecer, el futbol estadounidense tienta a Layún, aunque quizás sea hora de poner fin a su carrera: “El salir de la 'comodidad' solo por ponerle un nombre porque la verdad en América nunca se puede estar cómodo, pero de estar en tu país, con tu cultura y con tu gente ayuda mucho al desarrollo personal; no mentiré que es el debate más grande que tengo en mi mente”, afirmó el jugador de las Águilas.

Los números de Layún en América

Aunque tuvo una extensa trayectoria y conoció muchas ligas diferentes, América es el lugar donde Miguel Layún disputó una mayor cantidad de partidos: hasta ahora son 208 entre sus dos etapas en Coapa, donde registró un saldo de 20 goles convertidos y 20 asistencias.