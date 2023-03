América vivió una pesadilla en el Estadio Azteca, donde fue goleado y superado en todos los sentidos por Pachuca. Las Águilas cayeron por de manera escandalosa por 3-0, un resultado que deja muchas dudas en el equipo de cara a lo que viene en el Torneo Clausura 2023.

Uno de los señalados por la afición fue Óscar Jiménez, quien no tuvo una buena respuesta en el segundo gol de los Tuzos. Es por eso que la afición comenzó a abuchear al portero azulcrema, exigiendo un cambio inmediato en la portería ante la cantidad de goles recibidos.

Al ser consultado por los señalamientos contra Jiménez, Fernando Ortiz respondió en un tono que podría no ser bien visto sus seguidores. "Lo analizaré en frío, la afición tiene todo el derecho de manifestarse como quiera, pero yo soy el entrenador, sino que venga alguien a dirigir".

Pese a la goleada sufrida, el Tano quedó conforme con el rendimiento mostrado por sus dirigidos en el terreno de juego. “El equipo me gustó, intentó los 95 minutos ir a buscar el resultado de la forma que buscamos. No, no fuimos eficaces, duele; sí, claro duele", expresó el DT.

La defensa del América

Ha sido el principal dolor de cabeza del entrenador argentino. Las Águilas no han encontrado la solidez necesaria y actualmente han recibido 14 goles, un número que preocupa seriamente al Tano después de haber disputado 10 partidos en el Torneo Clausura 2023.