En medio de la incertidumbre por el fichaje del jugador mexicano Jorge Sánchez tras un acuerdo entre el Ajax de Países Bajos y las Águilas del América, hubo una noticia que preocupaba y ocupaba más al canterano de Santos Laguna, pues su esposa Linda Villanueva, fue ingresada al hospital de manera inesperada a pocas semanas de dar a luz a su pequeña Maly, lo que sin duda trajo más ajetreo al jugador.

Por medio de su cuenta de Instagram, Linda, cónyuge del ahora nuevo integrante del Ajax, donde compartirá vestidor con su amigo y excompañero azulcrema, Edson Álvarez, dio a conocer que había sido ingresada al nosocomio por una lesión que le estaba impidiendo hacer sus actividades diarias y más como mamá de tiempo completo, así lo reveló en sus historias de Instagram, en donde trató de no alarmar a sus seguidores.

"Pues aquí sigo en el hospital pero ya me van a dar de alta, pero estoy alistando unos temas pendientes para ahora si poder volver a casa al fin con mis chiquillos. La verdad me siento muchísimo mejor ya no me duele nada, la herida no me duele yo creo que es más bien algo incómodo pero todo bien amigos. Ahora tengo que estar mucho más en reposo, descansando y sin cargar nada, y se cancela el ejercicio por unos meses más, les voy avisando como me voy sintiendo", confesó Villanueva en una serie de videos.

A pesar de que no reveló la herida a la que se refería, esto podría derivarse a su más reciente embarazo en donde le dieron la bienvenida a su segunda integrante de la familia Sánchez, pues anteriormente ya había llegado Camilo, el hermano mayor de la recién nacida Maly, quien apenas cumplió un mes de haber llegado al mundo, y se espera que comiencen cuanto antes las maletas para migrar a Países Bajos.