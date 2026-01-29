América tomó una decisión fuerte este miércoles al anunciar la salida de Diego Ramírez, quien dejará su cargo como Director Deportivo luego de cuatro años en la institución. El quiebre definitivo fue la mala relación que mantuvo con André Jardine, situación que terminó acelerando su salida del área deportiva.

Si bien el club aclaró en su comunicado que Ramírez continuará ligado a la institución, su nuevo rol estará enfocado en otros proyectos y ya no tendrá injerencia en decisiones clave como fichajes o la planificación deportiva, funciones que encabezó durante su gestión.

En medio de este escenario, el periodista León Lecanda reveló que Antonio Ibrahim, quien ya trabajaba dentro del club como director de scouting y del área de inteligencia deportiva, sería quien asuma el cargo de manera inmediata, aprovechando su conocimiento interno y su largo recorrido en Coapa.

Sin embargo, el panorama podría no cerrarse allí. En su columna Francotirador del diario Récord, se reveló que la directiva de las Águilas también analiza una alternativa que genera sorpresa: apostar por un exfutbolista del club para ocupar el puesto de Director Deportivo.

¿Quién podría llegar al América?

“Me contaron que en los planes de la directiva emplumada está darle la oportunidad a un exfutbolista que se hizo institucional, pues aunque la afición esperaba que ya se fuera, lo terminaban renovando por su rendimiento cada nuevo torneo: Luis Fuentes, aquel lateral que debutó y se consolidó en Pumas, pero que en el Nido logró el Bicampeonato de 2024”, informó Francotirador.

Luis Fuentes en América (Getty Images)

“El año pasado, Fuentes se convirtió en directivo del equipo femenil de las Águilas, así que ya en Coapa analizarán si en el verano se puede convertir en el nuevo director de futbol o si Ibrahim se queda más tiempo”, agregó la columna, dejando abierta la posibilidad de un nuevo movimiento importante en la estructura dirigencial del América.