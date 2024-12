El año de Rayados de Monterrey pudo haber terminado con un título. Después de comenzar el Apertura con algunas dudas, el equipo de Martín Demichelis terminó llegando a la gran definición que finalmente perdió con el América tricampeón del futbol mexicano. Ahora, pensando en el 2025, se buscan refuerzos de élite y por eso se posaron los ojos sobre un campeón del mundo con Argentina.

¿Quién es el fichaje estrella que busca Rayados para el 2025?

Según el medio GOAL Brasil, el nombre es el de Gonzalo Montiel. El lateral derecho, actual jugador del Sevilla y autor del penal decisivo en aquella final de Qatar en 2022, no ha tenido el éxito que pretendía en el futbol europeo y por eso no se ha podido asentar ni en España ni el Nottingham Forest en Inglaterra. De esta manera, se piensa en una salida del Viejo Continente para cambiar el aire y es allí donde surge Rayados.

Los mexicanos no la tendrán nada fácil en la negociación, ya que el San Pablo de Brasil también está interesado en contratar los servicios del ex River. El conjunto brasileño está metido de lleno en la puja por el argentino y es sabido que por esas tierras lo económico no es un problema si de desembolsar sumas millonarias se trata.

Gonzalo Montiel es seguido de muy cerca por Rayados de Monterrey de cara al 2025. (GETTY IMAGES)

La ficha del argentino está tasada en ocho millones de dólares y Rayados ya hizo una oferta para intentar comprar su pase aunque no ha trascendido el monto ofrecido por parte de la institución mexicana que está tras los pasos de cumplir uno de los deseos principales de Demichelis.

De esta manera, todo quedará sujeto a lo que ocurra en las próximas semanas porque es una situación que no se dilatará por mucho tiempo. Rayados buscar reforzarse pensando en el Clausura y necesita incorporar jugadores de forma medianamente rápida.

