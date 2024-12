Santiago Giménez vivió un 2024 con altibajos, aunque logró terminar el año con una muy buena forma en su vuelta a las canchas tras una dura lesión que lo dejó fuera de la actividad durante dos meses entre septiembre y noviembre. De cara a futuro, el delantero mexicano buscará seguir creciendo para llegar a lo más alto del futbol no solo europeo, sino también mundial.

Al menos, así lo dio a entender en una entrevista brindada a TNT Sports en la cual reveló cuáles son los dos grandes objetivos de su carrera. Al mencionarlos, ilusionó a los fanáticos de la Selección Mexicana ya que afirmó que una de esas metas es la de conseguir una Copa del Mundo con el Tri.

“Me veo levantando la Champions y un Mundial con la Selección Mexicana, a mí me gusta creer en grande y no me da cosa decir que voy a intentar ser campeón”, dijo el surgido en Cruz Azul.

Santiago Giménez afirmó que quiere ganar la Champions League y un Mundial con la Selección Mexicana. (Imago)

Si bien parecen objetivos difíciles de alcanzar, Giménez ha demostrado con sus apenas 23 años que no le tiembla el pulso a la hora de ganar títulos. Sin ir más lejos, ya posee 10 títulos colectivos en su palmarés, de los cuales seis los obtuvo con Cruz Azul, tres con Feyenoord y la Copa Oro 2023 con el equipo nacional.

Santiago Giménez llegó a sus 100 partidos con el Feyenoord

Por otro lado, Santiago Giménez cumplió los 100 partidos con el Feyenoord durante la derrota por 3-0 de su equipo ante el PSV de Hirving Lozano -que jugó su último partido en Europa antes de partir al San Diego FC de la MLS- por la 17a. jornada de la Eredivisie.

Pese a la dura caída, el club de Rotterdam dedicó una publicación en redes sociales para felicitar al Chaquito por su logro. Allí, además, se dieron a conocer las principales estadísticas del atacante desde su llegada a los Países Bajos, remarcando que ha anotado 59 goles, con 14 asistencias brindadas y 6.675 minutos disputados.