Pronósticos Atlético de Madrid vs Real Madrid: los tres jugadores con más chances de marcar

Bolavip México te ofrece las cuotas de los tres jugadores con más chances de convertir en Atlético de Madrid vs Real Madrid, por LaLiga.

En las portadas de los principales medios deportivos seguramente aparecerán los goleadores del duelo entre Atlético de Madrid vs Real Madrid. No es para menos: el clásico no sólo paraliza a la capital española, sino que además capta la atención en muchas otras latitudes del planeta.

Por esta razón, en este artículo te mostramos cuáles son las cuotas de los jugadores con más chances de convertir en el derby de la fecha 8 de LaLiga.

Cuotas de “goleadores”

Vini, el favorito

Sin Mbappé, el goleador de Real Madrid en LaLiga con 5 conquistas, el brasileño es el principal candidato a anotar según las casas de apuestas. ¿Sus registros? Convirtió 3 goles en los primeros siete encuentros del Merengue.

Vinicius – 2.75 en bet365

Sorloth quiere sorprender

El noruego marcó en la primera fecha del certamen doméstico (ante Villarreal) y ahora lleva seis encuentros sin festejos personales.

Sorloth – 2.87 en bet365

Álvarez, el de los goles importantes

A lo largo de su carrera el argentino se caracterizó por tener gritos decisivos, tendencia que tratará de sostener en el derby de la capital español. En lo que respecta a las estadísticas, hizo tres goles en los últimos seis duelos, contando su equipo y la Selección Argentina.

El jueves pasado, el Colchonero venció a Celta de Vigo en la última acción y el héroe fue el argentino, que tratará de ampliar su racha.

Julián Álvarez – 3.25 en bet365

Cuotas en Atlético de Madrid vs Real Madrid

Las cuotas son cortesía de bet365, corresponden al momento de la publicación y están sujetas a cambios.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: enfrentamientos directos