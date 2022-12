Jaime Munguía es uno de los boxeadores que ha desentonado a lo largo de su estadía en las 160 libas debido a que no pudo llevar adelante una pelea de fuste en lo que fue el 2022, la cual lo catapulte a una pelea mundialista. Por otro lado, quien era uno de sus posibles rivales para este año fue Carlos Adames defendió al mexicano al marcar el motivo por el que no lo enfrentó.

No cabe dudas de que el año del nacido en Tijuana no ha sido lo esperado debido a que el boxeador no tuvo rivales que lo exigieran en un ring. Queda claro quienes tuvieron gran parte de la culpa de este paupérrimo despeño fueron Óscar de la Hoya y Fernando Beltrán, sus promotores, debido a que no pudieron cerrar una pelea para él.

De igual manera, parece haber entendido Carlos Ademe, quien era el rival del peleador Erik Morales a eliminatoria mundialista del CMB, al marcar que fueron los promotores quienes lo corrieron a Jaime Munguía de los riesgos. “Es una pelea que quiero desde hace tiempo, sé que va a dividir corazones, pero espero seguir contando con el apoyo de los mexicanos que siempre han estado conmigo“, comentó a No puedes Jugar con Boxeo.

Y agregó: “Como peleador, es muy difícil decirle que no a una pelea contra otro peleador. Pero creo que aquí la compañía lo hace porque lo ve riesgoso y planean hacerlo más adelante. Ojalá se dé la pelea”. Por último, el peleador de República Dominicana alagó al nacido en Tijuana al marcar que es un peleador que va al frente.

Jermall Charlo contra Jaime Munguía

En el día de ayer, Jermall Charlo habló del mexicano y lo tundió al marcar que el mexicano lo esquivó porque no quiere tomar riesgos. “Munguía no quiere ponerse en riesgo. Ya hubiera peleado conmigo”, expresó el monarca Verde y Oro según lo informado por Izquierdazo. Cabe recordar que la falta de acuerdo entre Golden Boy Promotion y Premier Boxing Champions llevaron a Jaime Munguía a bajarse como rival mandatorio al Título Mundial Mediano CMB.