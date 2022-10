El pasado sábado 8 de octubre, Carlos Adames consiguió una especacular victoria por nocaut en el tercer asalto sobre el mexicano Juan Macías Montiel en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, para convertirse en el campeón mundial interino de peso mediano del CMB, organismo que tiene a Jermall Charlo como su campeón mundial principal en la división.

Tras esa presentación, el peleador dominicano que ostenta un récord profesional de 22 victorias y una única derrota que sufrió peleando en el peso súper wélter ante Patrick Teixeira, se autoproclamó como el mejor peleador del momento en las 160 libras. Y recientemente, incluso explicó por qué cree ser mejor que el propio Charlo.

“La diferencia es que estoy trabajando duro para ser el mejor. Y claramente él no está trabajando duro para ser el mejor. Me levanto todas las mañanas de la cama con ganas de ser el mejor. No veo eso de Charlo. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre mi pelea con Montiel y su pelea con Montiel? Eso es todo", expresó.

Carlos Adames hizo referencia al que hasta ahora ha sido el último combate de Jermall Charlo, quien se ha mantenido inactivo desde junio del año pasado y no tiene nada cerrado todavía. El estadounidense se enfrentó justamente ante Macías Montiel, pero a diferencia de adamés tuvo que trabajar y mucho para llevarse una victoria en decisión unánime.

“Definitivamente creo que soy el primero en la división en este momento. Y espero que los grandes tengan el coraje de enfrentarme ahora”, había dicho el dominicano apenas consumada su victoria, en diálogo con ShowTime, poniéndose también por encima de los otros campeones de la división: Gennady Golovkin y Demetrius Andrade.