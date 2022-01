El próximo jueves regresa al ring Sergio Maravilla Martínez para tener, a sus 42 años, su estreno en el 2022 en busca de una nueva oportunidad mundialista. Por otro lado, a hora de subir al ring comentó que lo motivo saber que podría estar en riesgo su vida al momento de subir a pelear ante Gennady Golovkin.

El peleador sudamericano marcó una erra en su tierra debido a que fue uno de los últimos grandes campeones que tuvo Argentina con un estilo y un carisma única. En sus años de gloria derrotó con un enorme nocaut a Paul Williams y le dio una paliza Julio César Chávez Jr. Sin embargo, pasó un papelón en el Madison Square Garde cuando enfrentó a Miguel Cotto.

A pesar de esto, a sus 42 años, Maravilla Martínez sigue motivado y sabe que le queda poco hilo en carretel por lo que apura su vuelta en busca de un título mundial. De todas maneras, para esto deberá superar al inglés Macalau McGown, el próximo jueves en el Wizink Center de Madrid, España.

Por otro lado, el argentino mantuvo diálogos con la revista The Ring y dijo que su objetivo ha sido regresar ante Ryota Murata, pero sabe que puede haber otro campeón en el medio. “Desde que me embarqué en mi regreso, mi objetivo ha sido enfrentar a (Ryota) Murata. La verdad es que sé que podría enfrentarme a otro peleador. Podría ser Chris Eubank Jr., o tal vez incluso Gennady Golovkin, claro está”, expresó el sudamericano.

Y agregó: “Honestamente, me motiva mucho saber que puedo enfrentar a alguien como Golovkin y correr un riesgo tan alto. El hecho de que pueda ganarme esa oportunidad a mi edad, me motiva aún más. Mi vida (de Maravilla Martínez) está en riesgo con Golovkin, y eso me motiva a entrenar más duro”.