En poco más de tres días, Canelo Álvarez se vuelve a presentar para defender por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano ante el británico John Ryder. Por otra parte, este miércoles tres de mayo volvió a surgir un video del tapatío habla de la pegada más fuerte que tuvo enfrente.

Sin duda, el peleador de Eddy Reynoso ha peleado con todo tipo de boxeador y nunca se lo vio retroceder. Es más, él hizo retroceder a un gran peleador como Gennady Golovkin, quien en cada una de las peleas lo hizo dar varios pasos hacia atrás.

Por otra parte, previo a la pelea con John Ryder, ha comenzado a circular la vez que Canelo Álvarez habló para DAZN previo a la trilogía contra el peleador kazajo. En ese pequeño documental, el peleador mexicano confesó que la pegada más dura que tuvo enfrente fue la de Sergiy Kovalev.

“Cuando peleé con Kovalev sentía los golpes diferentes. Su jab, cuando me pegaba en la frente, lo sentía como si me pegara con un marro. De hecho, terminé con la frente morada, de los jabs que me pegaba. Sentía como si me pegaran con algo de hierro, de metal”, recordó Canelo Álvarez.

Por otra parte, en diálogos con beIN Sports, Canelo Álvarez le quitó valor a la pegada de Gennady Golovkin. “No, la verdad que no. Es una pegada respetable, pero no como la decían, o el monstruo que decían”, comentó. Y añadió: “No lo sentí cosa del otro mundo. He sentido peleadores más fuertes, con pegada más fuerte. Es una pegada respetable, porque él es un peleador fuerte, pero nada del otro mundo”.