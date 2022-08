Sin duda la última década en el boxeo mundial estuvo marcada por el boxeo de Floyd Mayweather, quien se retiró invicto con un récord de 50 peleas. Por otro lado, a más de cinco años de su adiós al boxeo, Adrian Broner, uno de sus pupilos, desafió a su maestro ya queconsidera que pueden ganar más de 100 mil dólares.

El peleador de Cincinnati tuvo su época de gloria en el deporte de los puños debido a que iba en franco ascenso a puro KO. Sin embargo, en 2013 apareció Marco Rene el Chino Maidana y puso fin a su carrera luego de darle una verdadera paliza para consagrarse campeón del mundo welter.

Por otra parte, luego de haber quedado lejos de las principales peleas, Adrian Broner reaparece en el profesionalismo, pero a días de su regreso desafió a su maestro: Floyd Mayweather. “Si yo fuera Floyd, sabría que nunca tendría que volver a pelear. Esa exhibición, siendo yo su hermano pequeño, nos daría mucho. Hey, hermanito (Mayweather), vamos a hacer 10 rounds y ambos vamos a generar más de 100 millones de dólares por eso. Nunca tendremos que boxear otra vez”, comentó según lo informado por Izquierdazo.

Y agregó: “Es hora de que cada quien obtenga lo que le corresponde. Nunca más tendrá que boxear. Eso hubiera hecho, porque eso es lo que debería hacer. No sé si él (Floyd) quiere verme con esa cantidad de dinero”. De todas maneras, sería raro que ambos se lleven la misma cantidad de dinero debido a que Money siempre busca quedarse con la mayor cantidad de dinero en la bolsa.

Por otra parte, The Problem comentó que busca una exhibición de 10 asaltos, como su maestro hizo contra Logan Paul. “Podemos hacer una exhibición. Que sea a 10 rounds, para que todo el mundo la vea. Al final del día, no sé cuáles son sus sentimientos hacia mí. No sé cómo se siente. No puedo decir nada. Solamente, no sé por qué no sucede esa pelea. Sería la mayor cantidad de dinero de su carrera“, finalizó Adrian Broner.