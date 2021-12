El domingo 12 de diciembre fue un día muy triste para México y para el resto del mundo artístico. Y es que, a los 81 años de edad, falleció Vicente Fernández después de haber estado luchando e internado en "estado crítico" y con "pronóstico muy reservado". Fueron cuatro largos meses en situación hospitalaria...

"Lamentamos comunicarles su deceso a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darle todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando", confirmaron sus seres queridos a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

La partida física de Chente llegó a los corazones de todo el territorio azteca y también al plano internacional. Y ahora, habiendo pasado más de 24 horas del anuncio de la dolorosa noticia, diferentes celebridades del deporte, específicamente del boxeo, se despidieron del cantante en las redes.

"Gracias por siempre ser una inspiración en mi vida y por acompañarme en cada salida al ring. Marcaste a todo un país y siempre te recordaremos con mucho cariño y respeto. Descansa en paz, amigo mío", escribió 'Canelo' Álvarez, pugilista y campeón indiscutido del peso supermediano, desde su usuario.

El saludo de Julio César Chávez no podía faltar. Luego de haberse recuperado de la infección de coronavirus, el boxeador ya retirado escribió: "Ya estás con Dios, mi querido viejo. Te fuiste el día de la Virgen de Guadalupe. Me queda ese orgullo tan grande que me dijiste que yo era al único que pudiste cantarle el himno en una pelea. Te quiero y gracias por tanto. En paz descanse, Don Vicente Fernández".