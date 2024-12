Rayados goleó por 5-1 a Atlético San Luis el sábado pasado y se clasificó a la final del Apertura 2024, cinco años después de la última vez que había alcanzado esta instancia en la Liga MX. Monterrey ahora se verá las caras con América, el bicampeón, que eliminó a Cruz Azul.

José Antonio Noriega, el Presidente Deportivo de Rayados, invirtió mucho dinero en los últimos mercados de fichajes para incorporar jugadores de jerarquía y de calidad. Luego del pase de Monterrey a la final, el directivo de la Pandilla estuvo presente en el programa ‘Faitelson Sin Censura’ y allí le respondió al periodista por sus críticas al equipo.

“Es respetable tu opinión David, puedo entender que hubo altibajos en el torneo y créeme que un reto para el próximo torneo es ser más estables en cuanto a rendimiento, pero también decir que Monterrey es un equipo pecho frío es exagerado porque créeme que no lo es, tenemos jugadores de mucha personalidad”, le dijo Tato Noriega a David Faitelson en su programa.

Recordemos que el periodista llamó ‘pecho frío’ a Monterrey luego de la derrota que sufrió ante América en la Jornada 14 del Apertura 2024. “Del Monterrey me queda la idea de que es un equipo pecho frío, y es un equipo rico que juega como pobre en la cancha… es un equipo Rayados, sin alma, sin corazón, que juega sobrado, no justifica para nada lo que gasta en su nómina. Una verdadera pena”, fue lo que expresó David Faitelson tras ese partido.

Por eso mismo, Tato Noriega recordó esa frase del periodista para contestarle: “A veces me parece que el análisis es corto, en ese rendimiento irregular hay muchos factores, habrá que analizar más a profundidad y no solamente decir que un equipo es pecho frío porque jugó por debajo de su potencial”.

“Lo que pasa alrededor David, tú lo sabes bien, recientemente has vertido adjetivos en contra de nuestro equipo que uno puede no estar de acuerdo, y no estábamos de acuerdo con esos adjetivos que tú o cualquiera pudiera decir sobre nuestro equipo, pero eso pasa en el entorno. Mientras dentro estemos claros de quiénes somos, qué queremos y a dónde vamos, pues ahí está el resultado”, concluyó el directivo de Monterrey.

¿A qué hora y que días son las finales del Apertura 2024 entre Rayados y América?

El primer partido de la final de la Liga MX será este jueves 12 de diciembre. El mismo se jugará en el Estadio Cuauhtémoc a las 20:00hs, mientras que el segundo encuentro será el próximo domingo 15 a las 19:00hs en el Gigante de Acero.