Como consecuencia de la remodelación del Estadio Azteca, América tuvo que buscar una nueva casa para la final del Apertura 2024. Con la imposibilidad de jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas encontraron en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla un lugar en el que hacer como local.

ver también El recadito de André Jardine para la Liga MX tras las polémicas arbitrales de Club América

Considerando que ya había un evento programado para este jueves en la Plaza de Toros, el Ciudad de los Deportes quedó inhabilitado. Por ende, la directiva azulcrema se vio obligada a tener que encontrar un nuevo recinto para disputar la ida de la final del Apertura 2024 frente a Rayados.

Publicidad

Publicidad

Si bien fueron varias las opciones que se barajaron, la elección final fue el Estadio Cuauhtémoc. Y para sentirse como en casa, empleados de América se encargaron de vestir la casa del Puebla con los colores azulcremas. Sin embargo, esto no fue solo en las gradas y la cancha, sino que también en el interior del estadio.

ver también La movida de la FMF y la Liga MX para estar más cerca de los millones del Fondo de Inversión

David Faitelson arremete contra América por su manejo con el Estadio Cuauhtémoc

Antes del juego de ida de la final, Faitelson se mostró en contra de lo hecho por América dentro del hogar de Puebla. “Esto es un exceso. No es su casa, la rentó. Puebla tendría que establecer límites”, comenzó diciendo el periodista, manifestando su descontento con lo realizado en el interior del recinto.

“Lo entiendo en las bancas y en las tribunas, pero poner en las entrañas del Cuauhtémoc fotografías de los momentos más importantes del América me parece una falta de respeto al Puebla”, continuó. Resulta que los pasillos del Estadio Cuauhtémoc se vieron modificados, y decorados con fotografías de los grandes éxitos del club.

Publicidad

Publicidad

“Ya entiendo por qué el Toluca le dijo que no al América. Si el Puebla estuviera más poderoso en los últimos tiempos en el futbol mexicano, te aseguro que esto no sucede”, concluyó David. Para sentirse como en casa, América decidió decorar el Cuauhtémoc como si fuera el Estadio Azteca, algo que no cayó bien en mucha gente.