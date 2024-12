Rayados disputará la Final de la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX y buscará dar un paso hacia el título, el cual no consigue desde 2019. En esa vía, el partido de ida en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla será importante para atravesar la vuelta con mayor tranquilidad.

En la previa, y por TUDN, el jugador del cuadro albiazul Sergio Canales fue entrevistado por periodista para palpitar la definición y conocer un poco cómo atraviesan el certamen. Sin embargo, hubo una pregunta donde el jugador fue hábil para no contestar lo que buscaba el periodista.

Y es que David Faitelson le consultó si América era el equipo más grande de México. Ante esto, el español fue inteligente para hablar de la grandeza de Rayados, el club donde está y se dedicó a elogiar al cuadro dirigido por Martín Demichelis.

Así inició: “Reconozco que tenía desconocimiento de la liga mexicana cuando estaba en España. Yo, a donde he llegado, en Europa y en España, le pondría como institución de las grandes, del top“. “Entonces, yo a América no lo conozco por dentro, no conozco el día a día, no conozco nada”, aseveró.

Y agregó: “Te puedo hablar de lo que conozco. Y, bueno, pues sí que sé que tiene muchísima afición. Pero, no sé, no siento ningún tipo de envidia de donde estoy a lo que es América”. “Yo siento totalmente que estoy en un equipo muy grande, que para mí, porque es lo que conozco, es el más grande de México. Y que realmente, lo puedo comparar con cosas de Europa y no hay nada que envidiar“, concluyó.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la Final del Apertura 2024 de la Liga MX?

Más allá del partido de ida, la vuelta también está a la vuelta de la esquina. El cotejo será este mismo domingo 15 de diciembre en el Estadio BBVA desde las 19:00 horas (Ciudad de México). Ahí mismo se conocerá el nuevo campeón del futbol mexicano.