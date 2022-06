La noche del 1 de junio de 2019 fue decisiva en la vida de Andy Ruiz. Ese sábado en el Madison Square Garden de Nueva York protagonizó una de las hazañas más apasionantes en la historia del boxeo mexicano al convertirse en campeón mundial de los pesos pesados al vencer al británico Anthony Joshua.

Con ese triunfo, Andy Ruiz no sólo ganó los títulos de peso completo avalados por la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), Federación Internacional de Boxeo (IBF), Organización Mundial de Boxeo (WBO) y Organización Internacional de Boxeo (IBO), también le permitió tomar la decisión de seguir en el pugilismo.

Nacido en la ciudad de Imperial, California, el 11 de septiembre de 1989, Andy Ruiz, pasó una época muy complicada antes de esa pelea contra Anthony Joshua. La situación era tan difícil que pensó en dejar el boxeo, según lo reveló su exentrenador Manny Robles en entrevista para el programa Un Round Más.

Manny Robles contó que Andy Ruiz "estaba pasando por una etapa muy difícil porque no había plata, no había dinero y decía 'no tengo para pagar mi renta ni mis necesidades'. Él estaba a punto de regresarse a casa, porque él vivía en Los Ángeles y es de una ciudad que se llama El Centro, ciudad fronteriza con Mexicali".

Andy Ruiz "estaba contemplando la idea de regresar a trabajar, a meterse en la construcción con su papá", pero Manny Robles le aconsejó que resistiera y se mantuviera en el boxeo. "Yo tuve un sueño de que tú te coronabas campeón mundial, ¿y sabes a quién le vas a ganar?, a Anthony Joshua. Le dije 'no te retires, aguanta, nosotros te vamos a echar la mano'". Después de vencer al británico, el Destroyer ha sostenido tres peleas más en el boxeo profesional.