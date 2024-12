La pelea que tuvieron en el mes de mayo Canelo Álvarez y Jaime Munguía dejó aplaudiendo de pie a muchos y un tanto decepcionados a otros. El duelo entre mexicanos por los títulos supermedianos de Saúl tenía mucha expectativa detrás y finalmente terminó en manos del campeón por la vía de la decisión. A partir de allí, se comenzó a especular con una revancha que parece que finalmente no llegará.

El combate que se llevó a cabo casi a mitad de año fue muy favorable a Canelo. Si bien Munguía tuvo sus momentos para demostrar su poder de pegada, lo cierto es que Álvarez llevó a su rival a la lona y fue acusado de no querer noquearlo, como para marcar la superioridad que se le achacó al tapatío.

Canelo le cierra las puertas a una revancha con Munguía

“No, pues la verdad no tiene caso. Fue una pelea relativamente tranquila para mí. Obviamente se tornó buena pelea por la manera en que le entregó todo también. Pero pues no le veo caso tener una segunda pelea cuando no fue una pelea cerrada”, le expresó Canelo a Box Televisa.

Canelo Álvarez fue contundente a la hora de negar una revancha con Jaime Munguía. (GETTY IMAGES)

A las claras queda que la evaluación que hace Canelo es que Munguía no está a su nivel y que por eso el de Tijuana no merece una nueva oportunidad de retar las coronas. En ese contexto, se abre un debate porque hay quienes creen que Saúl tiene razón y otros que no, que Jaime dio la talla y que es digno de recibir una nueva oportunidad en el futuro.

Con la derrota que sufrió Munguía el pasado sábado 14 de diciembre en Tijuana ante el francés Bruno Surace, la teoría de que Jaime no tiene el nivel necesario para sentarse en la mesa de las estrellas actuales del deporte creció y con muchos argumentos válidos, por lo que la incertidumbre aumentó.

De esta manera, lo que resta es espera al 2025 para que cada uno siga con su camino y que el tiempo diga si, finalmente, se vuelven a encontrar en un cuadrilátero para seguir generando noches mexicanas en el box o si, como dice Canelo, ya es parte del pasado. Por lo pronto, Munguía tiene por delante la supuesta pelea que le tiene pensada el CMB ante el francés Christian Mbilli por el cinturón interino del peso supermediano.