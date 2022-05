Canelo Álvarez no pudo con Dmitry Bivol, por lo que Eddy Reynoso vio como su castillo se le caía en pocos días tras un inicio para el olvido.

En el T-Mobil Arena, Saúl Álvarez acaba de perder por puntos en decisión unánime ante Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otra parte, para Eddy Reynoso no fueron las semanas más interesantes de su carrera ya que hilvanó una serie de derrotas con las que vio como su castillo se derrumbó rápidamente.

En la Ciudad del Pecado, el mexicano no pudo reaccionar ante el boxeo que le desplegó el ruso a lo largo de todos los asaltos. La falta de respuestas es algo que se vio en los tres boxeadores del entrenador de Jalisco en este inicio de 2022 ya que no pudieron contrarrestar la diferencia que hubo en la categoría que se encontraban.

Es verdad, Óscar Valdez en el 2021 ya se encontraba asentado en súper pluma y esto se notó cuando derrotó por la vía rápida a Miguel Berchelt. Pero ante Shakur Stenveson su pegada no prevaleció y el peleador de Eddy Reynoso, quien se llevó el mejor KO del año pasado, no tuvo las herramientas para hacerle frente al talentoso peleador de los Estados Unidos.

Por otra parte, en marzo, parte del equipo de Canelo Team estuvo presente en la presentación de Julio César Rey Martínez ante Chocolatito González. Al igual que el peleador de Nogales, el Campeón del Mundo Mosca del CMB no pudo pesar su pegada y lanzar mayor cantidad de golpes ante uno de los mejores peleadores del planeta.

Como decíamos, similar fue lo que sucedió a Canelo Álvarez esta noche ya que estuvo lento y le faltó cantidad de golpes para que las tarjetas no sean tan claras a favor de Dmitry Bivol. Así cerró Eddy Reynoso un inicio de año para el olvido, donde sus directrices en la pelea fueron correctas, recordemos que le dijo en más de una ocasión que levante su guarda y que no se quede en las cuerdas, pero sus boxeadores no pudieron llevar adelante estas.