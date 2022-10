El pasado siete de mayo Saúl Álvarez fue bajado de su pedestal de mejor libra por libra luego de que haya perdido por puntos ante Dmitry Bivol. Por otra parte, mientras el mexicano espera que se lleve adelante la revancha, el ruso confirmó que por ahora no se encuentra interesado en realizar la pelea que quiere el tapatío.

Lo sucedido para el peleador de Eddy Reynoso en las 175 libras fue un baño de realidad luego de que haya perdido con tanto dominio ante el monarca de la AMB. Es más, basuú pelea en una mala estrategia y se notó que le costará lanzar mucho golpes sino modifica su físico para moverse mucho y lanzar golpe.

A pesar de esto, Canelo Álvarez quiere la revancha contra Dmitry Bivol, pero en las últimas horas el ruso comentó que no está interesado ahora. “Él quiere una revancha conmigo, eso no me sorprende. Él es un campeón y había perdido su última pelea. Todos los campeones quieren revancha, venganza. Está bien que quiere la revancha. Lo mejor para mí es seguir adelante, pero podemos hablar de una revancha (entre Bivol y Canelo), aunque ya no es tan interesante para mí, como lo era antes (porque le gané)”, comentó a Fight Hub.

Por otra parte, comentó que de darse la revancha comentó que el combate sería muy distinto a lo que sucedió el pasado siete de mayo. A su vez, fue consultado sobre la trilogía que llevó adelante el peleador mexicano ante Gennady Golovkin y su respuesta llamó la atención porque no es lo que se espera un boxeador profesional.

“Para ser honesto, no vi la pelea (entre Canelo y Golovkin). Es una pelea interesante para mí para verla, pero no quiero ver otra pelea, cuando yo tengo mi propia pelea. Y es que, cuando veo una pelea, imagino cómo pelearía yo contra ese boxeador, y gasto mucha energía en eso. Y por eso no quise ver esta pelea, quiero estar enfocado en mi pelea”, cerró Dmitry Bivol.