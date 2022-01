En las últimas horas, Ignacio Beristáin destruyó a Isaac Cruz al decir que no cree que pueda triunfar contra los mejores de las 135 libras.

La gran sorpresa en el 2021 fue la de Isaac Cruz luego de que haya llevado a las tarjetas a Gervonta Davis, por lo que los fanáticos se ilusionan con verlo ser campeón del mundo en las 135 libras. Sin embargo, el famoso entrenador mexicano, Nacho Beristáin, habló en relación del Pitbull y dio un baño de realidad al decir que no tiene oportunidad de salir ganador ante ninguno de los mejores de los ligeros.

Sin duda, el nacido en Ciudad de México cumplió con creces ante The Tank luego de que haya sido llamado de último momento para reemplazar a Rolly Romero. A pesar de esto, el peleador nacional estuvo lejos de salir con la mano en alto debido a que falló muchos golpes ante un estadounidense que peleó con una mano sola, fue efectivo y mostró su mejor faceta defensiva en lo que va su carrera.

Esto no pasó por alto para Ignacio Beristaín que fue uno de los tantos que aplaudió la actuación del Pitbull Cruz, pero aclaró que aún le falta mucho por mejorar. “Creo que técnicamente lo tienen que mejorar. Porque es muy fuerte y va adelante, todo el tiempo agrede”, comentó el reconocido entrenador a Izquierdazo.

Y agregó: “Vi la pelea con Gervonta, me parece que dio una buena oposición, pero no ganó. Creo que sí puede pelear con ellos (Vasl Lomachenko, George Kambosos y Devin Haney), pero tiene pocas posibilidades de triunfo”. Por otro lado, a diferencia de Guadalupe Pintor, Don Nacho considera que hace bien el Pitbull en seguir entrenando con su padre.

Por el momento, Isaac Cruz no negocia con Ryan Garcia

En las últimas horas, el padre de Isaac Cruz confirmó que no hay negociaciones con el equipo de Ryan Garcia debido a que están de vacaciones. “Aún no hay negociaciones. Para todos, ahorita estamos de vacaciones, no queremos saber nada ahorita. Queremos disfrutar a la familia, descansar, es lo primordial”, expresó el entrenador y manejador del peleador nacional a Izquierdazo.