Bob Arum está muy interesado en poner a alguno de los campeones mundiales en la división de peso semipesado que promueve desde Top Rank, Artur Beterbiev y Joe Smith Jr, en el camino de Saúl El Canelo Álvarez. Sabe que deberá esperar, porque para iniciar la conquista de las 175 libras el campeón mundial indiscutible de peso súper mediano se medirá este sábado 7 de mayo a Dmitry Bivol, quien es promovido por MatchRoom Boxing.

Atento a ese combate que el tapatío afrontará en la T-Mobile Arena de Las Vegas ante el campeón mundial de la AMB, el promotor no tiene dudas de que Canelo saldrá como vencedor y podrá comenzar así a negociar con él una pelea por el campeonato mundial indiscutible ante el ganador de la unificación entre sus dos campeones, prevista para el próximo 18 de junio.

"Creo que Canelo es algo especial. Bivol es un buen peleador, pero me pondría del lado de Canelo en esa pelea. Es un guerrero y tiene un gran entrenador como Eddy Reynoso, entonces creo que tiene demasiado para Bivol, quien es no es un verdadero golpeador, aunque es un tipo competitivo con algunas buenas victorias", señaló en diálogo con Little Giant Boxing.

Y pensando en poder ser parte de una pelea de Canelo después de mucho tiempo, agregó: "Canelo primero tiene que ocuparse de sus asuntos contra Bivol. Tiene la obligación de pelear contra Golovkin, entonces estaríamos hablando de mayo del próximo año para una posible unificación en las 175 libras".

Canelo Álvarez confía en vencer a Bivol

En una de sus últimas declaraciones ante la prensa, Saúl El Canelo Álvarez dijo estar atravesando el mejor momento de su carrera, por lo que considera que ni Bivol ni ningún otro peleador será capaz de derrotarlo. "Es boxeo y cualquier cosa puede llegar a pasar, pero nadie puede vencerme en este momento. Me siento en el mejor momento de mi carrera. No quiero faltarle el respeto a los otros boxeadores. Hay algunos muy buenos. Pero me siento fuerte. Me siento en mi mejor momento", le dijo a DAZN.