Cuando creímos haber visto de todo, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez sorprendió a grandes y chicos con su más reciente revelación. En una entrevista para ESPN, el pugilista originario de Guadalajara, Jalisco dio a conocer que se convirtió en vegano, régimen alimenticio que espera lo lleve a tener un 2022 memorable, parecido a todo lo que consiguió en 2021, temporada en la que logró la triple corona además de ser nombrado el peleador del año.

“La verdad es que no soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me adapto rápido y no es algo que lo agarré de una así y que dejé todo lo que comía antes de un fregadazo, no. Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no tengo ningún problema, pero sí trato de mantener toda semana comiendo vegano”, detalló el tapatío.

Y es que de acuerdo a lo señalado por Álvarez no le ha afectado convertirse al veganismo, a pesar de que esta dieta excluye diversos nutrientes de un régimen alimenticio normal y recomendado por los nutriólogos, por lo que el mexicano está muy contento con los resultados: “Me siento muy bien, mi cuerpo se ha adaptado muy bien, me siento fuerte, del estómago muy bien, lo recomiendo mucho”.

Álvarez aprovechó también para confesar que además de ser cuidadoso con su dieta también lo hace con sus pasatiempos, revelando que además del boxeo, le dedica tiempo a otra de sus pasiones, el golf. De acuerdo al peleador tapatío, este le hace espacio a esta disciplina por un lapso de cuatro horas, pues busca ser uno de los mejores amateurs, mientras que el pugilismo lo practica tres horas por la tarde, además de otra hora más en la noche.

“Me tiene muy contento. Es algo histórico lo que estamos haciendo Eddy Reynoso y yo y la verdad es que me siento muy contento porque al final de cuentas es para lo que trabajamos, para hacer historia, siempre lo he dicho, y pues los récords se hicieron para romperse y ojalá que los demás se motiven y vayan por eso. Es una motivación para muchos, como para nosotros en su momento”, finalizó ‘Canelo’ con respecto a su siguiente combate el próximo 7 de mayo ante Dmitry Bivol.