Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant fueron la tapa de los principales portales deportivos en todo el mundo luego de que hayan tenido un escandaloso primer face to face de cara al próximo de seis de noviembre. Por otro lado, luego de lo sucedido, uno de los consultados fue Julio César Chávez quien tuvo una tajante respuesta al respecto al decir que no quiere que le digan nada del Tapatío.

La historia entre el nacido en Guadalajara y el ídolo mexicano ha tenido varias idas y vueltas, especialmente desde que el actual campeón del mundo superó a Junior en mayo de 2017. Tras más de cuatro años de es combate, el de Obregón hizo el pase de antorcha, en su despedida ante Héctor Camacho Jr, con el peleador de Eddy Reynoso.

Por otro lado, tras ese momento en Jalisco, fueron muchas versiones que corrieron en diferentes portales al decir que ese pase marcó el quiebre entre Julio César Chávez y sus hijos. Y a más de dos meses de ese momento, el César del Boxeo parece estar cansado de hablar del Tapatío en medios y redes sociales.

“Son calenturas, a mí también me pasó, A todos nos pasan en las previas de las peleas sabes. Es normal, así son las conferencias en el boxeo, ya no me digan nada del Canelo”, expresó el ídolo mexicano en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México cuando fue recibido por periodistas que le consultaron sobre el tengo cruce entre Canelo Álvarez y Caleb Plant.

Julio César Chávez habló de la rehabilitación de sus hijos

Luego de que haya confirmado que Chávez Jr y Omar se encuentran en rehabilitación, el César del Boxeo habló de ellos en el aeropuerto. “Mis hijos están en un retiro espiritual, Julio está recapacitando que hizo mal en su carrera, para ver si vuelve o no, para ver si vuelven a retomar su carrera, porque han cometido muchos errores en su vida, es por eso que yo dije, pero todos lo agarran que yo los tengo internados”, comentó Julio César Chávez.