Cristiano Ronaldo reveló cuándo será el momento en el que tome la decisión de retirarse del futbol

Portugal recibió este viernes en el Estadio do Dragao a Polonia y el partido por la UEFA Nations League fue una fiesta para el local. La selección lusa goleó por 5-1 a su rival, que no pudo contar con su máxima figura, Robert Lewandowski. Con este triunfo, el equipo de Roberto Martínez se clasificó a los cuartos de final.

Cristiano Ronaldo anotó un doblete en la goleada de Portugal. El delantero marcó el segundo gol del juego de penal y luego convirtió el último gol mediante una chilena. Después del encuentro, al futbolista del Al-Nassr le consultaron sobre su retiro del futbol.

“Pasará en un año o dos, no lo sé. Sinceramente lo digo, no es una broma, se trata de disfrutar el momento. Es levantarse e ir motivado al entrenamiento y al partido”, comentó en un principio Cristiano Ronaldo. Después, el portugués reveló cuándo se dará cuenta que debe retirarse.

“Cuando no sienta eso (la motivación para entrenar y jugar partidos), daré un paso al frente y diré ‘ya no puedo hacerlo más’. Aún no sentí eso”, explicó el delantero luso. Hace unos días, al recibir el premio Quina de Platino por tener más de 200 presencias con Portugal, Cristiano Ronaldo había hablado de su objetivo por llegar a los mil goles y volvió a dar su opinión.

Cristiano Ronaldo anotó un doblete ante Polonia (IMAGO)

“¿Si quiero llegar a mil goles? Es normal quererlo, pero no pienso en eso. No me importa para nada, sinceramente. Pienso partido a partido. En tres meses cumpliré 40 años, es ir con calma y disfrutar. Me gusta jugar en la Selección y disfruto bastante venir aquí. Hacer goles y buenas actuaciones también ayuda”, agregó el portugués.

El año de Cristiano Ronaldo en números

A falta de un mes y unos días para que finalice el año, Cristiano Ronaldo convirtió hasta el momento 37 goles (30 con el Al-Nassr y los 7 restantes con Portugal) y brindó un total de 7 asistencias. Asimismo, el luso es uno de los líderes de goleo en la Nations League con 5 tantos, al igual que Benjamin Sesko de Eslovenia.