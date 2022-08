Saúl Canelo Álvarez se prepara para enfrentar a Gennady Golovkin por los Títulos Mundiales Unificados de las 168 libras para cerrar una de las mejores trilogías de los últimos cinco años. Por otro lado, de cara al choque, el mexicano realizó un especial con DAZN en el que explicó por qué fue importante no haber derrotado a Floyd Mayweather.

Son muchas las razones que llevan a uno poner al peleador de Eddy Reynoso por encima de Julio César Chávez, quien supo marcar a fuego su nombre en los fanáticos del boxeo. Sin embargo, con muy buenas razones, son muchos los que dicen que el nacido en Guadalajara no le llega a los talones al César del Boxeo, en especial porque no pudo vencer en su mejor momento a Money.

Aquella noche de septiembre de 2013, Floyd Mayweather le dio una clase de boxeo a Canelo Álvarez en el MGM Grand de Las Vegas porque no le dejó hacer nada al mexicano dentro del ring. A su vez, el estadounidense le marcó las reglas del negocio al llevarlo a pelea al peso welter, peso con el que tuvo que batallar durante cuatro días sin comer.

A pesar de esto, Saúl Álvarez comentó en el documental Making of de DAZN, que agradece no haber derrotado a Money. “Simplemente, se debió a la experiencia. Si comparo a ese Canelo con el Canelo de hoy, veo versiones completamente diferentes. Ahora, contra Floyd Mayweather, se daría una pelea completamente diferente”, comentó el peleador tapatío.

Y agregó: “Siempre lo dije. Si hubiese ganado esa noche, todo me hubiera salido bien. Fama, dinero, y no hubiera funcionado bien, tal vez. Entonces, podría haberme vuelto loco. No era mi momento, y así es como lo tomo. Me llevó unos días aceptarlo”.