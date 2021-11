Todo quedó listo. Tiempo después del escándalo que protagonizaron al golpearse en una presentación de la pelea, Saúl Álvarez y Caleb Plant pasaron por la báscula para confirmar el combate del próximo 6 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. Y afortunadamente no surgieron problemas.

El primero en subir a la balanza fue el estadounidense, quien marcó 167 libras y quedó dispuesto para subirse al ring este fin de semana. Mirando al público presente, con mayoría de latinos, de manera desafiante, el nacido en Ashland City, Tennessee, se ganó algunos insultos desde la grada del recinto.

Luego llegó el turno de Canelo Álvarez, con 168 libras. Y después del careo entre los dos contrincantes agregó en entrevista: "No necesito decir nada, no es momento ahora. Va a sentir algo diferente, creeme que sí". El tapatío reveló qué le dijo a su rival cuando lo tuvo adelante: "Vas a ver mañana".

"Nunca me había sentido, nunca había estado tan personal el tema. Me siento muy contento, motivado y agradecido con el apoyo de todos. Esta es una pelea muy importante para mi carrera", agregó el pugilista mexicano en una entrevista que le brindó a ESPN Knock Out después de pasar por la báscula.