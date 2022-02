A horas de subir a pelear con Jesse Rodríguez, Carlos Cuadras se mostró confiado en volver a ser campeón del mundo y pidió al ganador de Chocolatito González vs. Rey Martínez.

En las próximas horas, Carlos Cuadras busca volver a ser campeón del mundo Súper Mosca del CMB cuando enfrente al estadounidense Jesse Rodríguez Franco. El mexicano reaparece tras más de un año de inactividad luego haber perdido con el Gallo Estrada por la vía rápida. Hoy llega con el objetivo de salir con la mano en alto para volver a pelear con el nacido en Tijuana.

Por otro lado, a pesar de los cambios que vivió esta cartelera, el Príncipe está muy entusiasmado porque vuelve al ring. “A pesar de todo me siento contento. Gracias a Dios voy a poder pelear. Voy a tener mi pelea este sábado. A pesar de tantos cambios, estoy contento porque soy la pelea estelar. Lamentablemente mi amigo Jessie Vargas no va a poder pelear, esta pandemia ha entorpecido todo en muchas cosas. Ahora me benefició en darme la pelea estelar y contento porque tengo rival y porque voy a ser campeón mundial”, expresó el mexicano, en exclusiva en Bolavip, con una sonrisa en la boca.

A pesar de largo año de inactividad, Cuadras comentó que se siente cómodo ya que no bajó las cargas de entrenamientos porque la idea era volver en el 2021. “Todo el año pasado descansé un tiempo, empecé a entrenar, estaba listo para pelear con el mismo (Srisaket Sor) Rungvisai en octubre, tuve que bajar el ritmo. Hace seis semanas me fui otra vez a la montaña, a seguir entrenado llego a Phoenix, me cambia el rival y solamente queda confiar en mi preparación. Estoy listo de pelear doce rounds a tope, sacarle mi experiencia y enseñarle por dónde es el camino del boxeo y sobre todo darle la medicina de papá”, comentó.

Por otra parte, como se sabe, a menos de una semana de la pelea apareció Jesse Rodríguez para reemplazar a Sor Rungvisai, quien tiene COVID-19. De todas maneras, el Príncipe Cuadras comentó conoce bien al estadounidense, peleador contra quien realizó varios guanteos. “Es un peleador zurdo, que va para adelante que tiene mucho ímpetu, es hermano de Joshua franco. Creo que es un guerrero arriba del ring y eso lo hace peligroso porque va a ir a morirse a la raya. Ahí nos tocará frenarlo y sacarlo con experiencia”, expresó Cuadras.

Y agregó: “He mirado algunos videos, que va para adelante, tiene una pegada respetable, que tira muchos golpes. Es un peleador zurdo, rapidito. Estaba listo para un peleador más lentos que es Rungivisai. Esperemos ganarle a él en velocidad y no dejarle que tome toda la iniciativa. (La estrategia) cambia un poco. Hay que ajustarme ahí, a la velocidad, hay que irle peleando como a los zurdos y darle duro con la derecha”.

Carlos Cuadras ve una guerra entre Chocolatito y Rey Martínez

Finalmente, el próximo cinco de marzo Chocolatito González no chocará ante el Gallo Estrada, sino que ante Julio César Rey Martínez. Por otra parte, para Carlos Cuadras no será una pelea más, sino que el nacido en Ciudad de México irá a perder en la línea frente a uno de los mejores boxeadores de los últimos diez años.

“Se que va a ser una gran pelea. Chocolatito es un peleador experimentado, pero Rey Martínez es un peleador joven, que le gusta ir hacia adelante, pega fuerte. He tenido la oportunidad de hacer guantes con él. Pienso que va a ser una gran pelea, me reservo el pronóstico. Quiero pelear contra cualquiera que gane”, consideró el Príncipe Cuadras.

Por otro lado, Carlos Cuadras habló de la revancha entre el Gallo Estrada y Chocolatito González y dijo que ganó su compatriota. “En pelea cerrada pasa eso, cada quien tiene a su favorito. Yo vi ganar al Gallo Estrada, no vi que fue ningún robo y fue lo que pasó”, expresó.

El Príncipe prometió ir por el KO ante Jesse Rodríguez

A sus 33 años, Carlos Cuadras sabe lo que es ser campeón del mundo y habló de lo que lo motiva para seguir metido en uno de los deportes más difíciles del mundo. “Unificar. Tal vez unificar con la MAB, la OMB. Tener diferentes cinturones”, expresó el Príncipe sobre uno de los objetivos que se plante para lo que queda en su carrera.

Por otra parte, hoy regresa ante un joven Jesse Rodríguez, por lo que prometió que irá en busca del KO ante el estadounidense. “Yo voy a ganar y capaz acaba antes de los doces. El round no sé jaja. Lo voy a trabajar y le voy a ganar”, finalizó Carlos Cuadras.