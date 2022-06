Tras realizar la primera defensa exitosa de su título mundial de peso súper mosca del CMB, Jesse Rodríguez recordó que su presente no sería posible sin la oportunidad que le dio un peleador mexicano.

¡Bam! Jesse Rodríguez es cosa seria. El propio Eddie Hearn, quien promueve su carrera desde MatchRoom Boxing, lo bautizó ya como la nueva súper estrella del boxeo. Ser el campeón mundial más joven en actividad lo confirma en parte. Y el resto deberá seguir demostrándolo pelea tras pelea.

Por lo pronto, este sábado dio una auténtica cátedra ante un peleador de alto riesgo como el excampeón Srisaket Sor Rungvisai, quien ya hizo morder el polvo a fenómenos como Chocolatito González y Gallo Estrada. Pero no pudo con Bam, que lo venció por nocaut técnico en el octavo asalto para defender con éxito su cinturón de peso súper mosca del CMB.

Antes de pensar cuál es la mejor opción para su futuro, con posibilidades concretas de unificar títulos mundiales, Rodríguez destacó que su gran presente tiene mucho que ver con la posibilidad que le dio el mexicano Carlos Cuadras, a quien le ganó el cinturón del Consejo que se encontraba vacante.

“Estoy agradecido por esa pelea de Cuadras. No solo me dio experiencia, sino que puso mi nombre allí. Ahora estoy aquí como el evento principal en San Antonio. Sin esa pelea, no estaría aquí. Sabemos de lo que soy capaz y es por eso que tomamos la pelea en primer lugar”, manifestó en rueda de prensa.