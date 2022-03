El próximo siete de mayo regresa al ring Saúl Álvarez para pelear ante Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado, en el T-Mobil Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Por otro lado, mientras los peleadores se mantienen enfocados en sus campamentos, el Gilberto Ramírez critica el combate ya que lo dejaron a un lado cuando él era el rival mandatario.

No es la primera vez que en el mundo del boxeo el mejor peleador de la categoría pierde su oportunidad para enfrentar al campeón, ya sea porque es peligroso y no vende o debido a que no vende. Esta situación es la que vive en estos momentos el excampeón del mundo OMB súper mediano debido a que había ganado la eliminatoria para enfrentar al ruso.

Debido a esto, Gilberto Ramírez criticó duramente a Bivol y Canelo por no querer subir a pelear ante en las 175 libras. “Es lo que yo me quedo, ¿qué paso? No sé qué pasa con el boxeo que nada más te hacen a un lado y pelean el campeón con alguien que viene de abajo. Me gané esa oportunidad, pero yo sigo firme, al pie del renglón, seguir peleando, romper récord. Si no es él, es otro campeón. Si no es otra división, hay que subir a otra división e ir por otro campeón”, expresó a Little Giant Boxing.

Y agregó: “Yo creo que Canelo va a ganar. Estoy 50% seguro que puede dejar el título y puede regresar a su división o que quiera pelear con los otros campeones. De igual manera, no importa porque esa pelea se tiene que dar, la gente quiere ver esa pelea. Yo voy a seguir peleando, seguir ganando, voy a romper récord y yo creo que se va a dar en algún momento”.

¿Por qué Gilberto Ramírez es el retador mandatario?

En el 2021, el mexicano se unió a Golden Boy Promotion con quien realizó dos peleas en el año. La primera fue ante Sullivan Barrera, victoria por la vía rápida en el round cuatro, mientras que la segunda fue contra el cubano Yunieski González por KO en el round 10 en un combate que fue eliminatorio por el Título Mundial AMB Medio Pesado que le pertenece a Dmitry Bivol.