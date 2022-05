Javier Chicharito Hernández dijo no entender las críticas y burlas a Saúl El Canelo Álvarez luego de la derrota que sufrió el último sábado ante Dmitry Bivol.

A Javier Chicharito Hernández, goleador de Los Angeles Galaxy pero actualmente marginado del seleccionado mexicano que conduce Tata Martino, le tocó sufrir en distintos momentos de su carrera deportiva situaciones muy similares de las que sufre Canelo Álvarez: el inexplicable desprecio, que llega hasta el deseo de verlos fracasar, de muchos de sus compatriotas.

Tal vez por ello se haya identificado especialmente con el boxeador luego de ver la catarata de críticas y burlas que se derivaron de su derrota del último sábado ante Dmitry Bivol, lo que le significó el segundo traspié de su carrera como profesional sumándose a la derrota que había sufrido ante Floyd Mayweather en 2013.

Este martes, en una conferencia de prensa que brindó para la MLS, liga en la que milita, Chicharito se dejó ver avergonzado por el modo en que muchos mexicanos tratan a sus estrellas en el deporte. “Con Canelo, si se fijan, es hasta increíble y admirable que tuvo apenas su segunda derrota en no sé cuántos años. Y ya toda la gente lo quiere crucificar”, manifestó.

Y haciendo también referencia a la actuación de Sergio Pérez en el Gran Premio de Miami, agregó: “Canelo era el primero que quería ganar, igual que Checo Pérez era el primero que quería estar en el podio y hasta ganar la carrera. Una victoria o una derrota no definen al extraordinario ser humano y al deportista chingón. A veces nos gusta solamente calificar a los seres humanos y a todo el mundo: si ganas, vales; y si pierdes, ya no vales. Yo nunca he estado a favor de eso".

Dmitry Bivol puso condiciones para una revancha con Canelo Álvarez

Si bien en todo momento Dmitry Bivol se mostró dispuesto a concederle a Canelo Álvarez la revancha, dejó en claro que ahora espera poder hacer valer algunas condiciones que siente no le fueron respetadas al negociar la primera pelea, que terminó ganando en decisión unánime. "En este momento, mi objetivo es recibir lo que merezco. Si va a suceder la revancha, solo tengo que asegurarme de obtener lo que merezco porque no creo que en la pelea anterior, como campeón mundial, haya obtenido lo que merecía”, señaló el ruso.