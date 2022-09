El sábado pasado Canelo Álvarez volvió al ring con una aburrida victoria contra Gennady Golovkin. Por otro lado, en las últimas horas, trascendió que el mexicano le dio un duro golpe a Amaury Vergara al reconocer que no lo conocía.

Sin duda fue llamativo ver al dueño del Rebaño Sagrado en el T-Mobil Arena de Las Vegas y no en México cuando su equipo jugaba un partido trascendental ante América. Es por esto que no ha parado de recibir críticas debido a que no acompañó a su club en el Clásico Nacional.

Por otro lado, una de las imágenes más importantes que trascendió fue cuando lo saludo a Canelo Álvarez tras su victoria contra Gennady Golovkin. Sin embargo, en las últimas horas trascendió las pocas palabras que cruzó con el mexicano, quien no sabía quién era la persona a la que saludaba.

“Estaban diciendo que quiero comprar a Chivas, imagínate apenas te conocí hoy”, expresó Saúl Álvarez post conferencia de prensa. Cabe recordar que trascendió que el nacido en Guadalajara estaba muy interesado en comprar al equipo de la Familia Vergara.

Canelo Álvarez es tundido por ESPN

En las últimas horas, ESPN actualizó su ranking libra por libra de boxeo y mantuvo a Canelo Álvarez en la quinta posición tras su victoria contra Gennady Golovkin. Por otro lado, el ranking se conforma con 1º, Terence Crawford, 2º Naoya Inoue, 3º Errol Spence Jr, 4º Oleksandr Usyk, quinto el tapatío, 6º Tyson Fury, 7º Artur Berterbiev, 8º Dmitry Bivol, 9º Shakur Stevenson y 10º Vasyl Lomachenko.