Debido a que Canelo Álvarez se presenta el próximo seis de mayo, Chivas jugaría en un día inédito para no inteferir con el combate.

Saúl Canelo Álvarez regresará el próximo seis de mayo para enfrentar a John Ryder en el que será su estreno en el 2023 cuando vuelva a México a defender sus Títulos Supermedianos AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring en el Estadio Akron. Por otra parte, de cara a la agenda de Chivas, la directiva Rojiblanca definió una fecha inédita, disputar el repechaje y no interferir con el choque del tapatío ante el británico.

El regreso del boxeador de Eddy Reynoso a su tierra es mega importante porque no se presenta desde junio de 2011 cuando peleó en Ciudad de México. A su vez, su vuelta se da tras convertirse en el primer campeón del mundo unificado que tuvo la historia del boxeo nacional.

Por otra parte, la pelea que se llevará adelante el próximo seis de mayo en el Estadio Akron, por lo que en Chivas comenzó a especularse que el repechaje o Liguilla lo llevarían adelante en el Estadio Jalisco de Atlas. A su vez, los organizadores se comprometían a dejar el estado del campo de juego en óptimas condiciones para el juego.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a surgir la versión de que el Rebaño Sagrado estaría pensando en cambiar su fecha si es que llega a disputar la reclasificación. “¡Atención! Chivas jugaría el día viernes 5 de mayo en caso de que le toque recibir la vuelta del repechaje (lo cual es muy probable). Así que Escenario OCESA tendrá pocas horas para tener listo el ‘Grand Support’ para la pelea del Canelo al día siguiente en el Estadio Akron”, informó Elías Quijada.

Canelo Álvarez habló de David Benavidez

Luego de que David Benavídez haya vencido a Caleb Plan, retó a Canelo Álvarez, quien le respondió rápidamente sobre su futuro combate. “La gente siempre habla, la verdad es que no entiendo por qué hay tanto odio hacia mí por parte de ese hombre (Benavidez), pero al final del día, déjalo con su odio. No es mi problema que no tengan nada más de qué hablar”, señaló.