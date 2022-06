Ryan García está programado para regresar a los cuadriláteros el próximo 16 de julio, con sede todavía por confirmar, para enfrentar a Javier Fortuna, peleador con el que ya habia tenido acordada una pelea a mediados del año pasado, de la que finalmente se bajó por decidir iniciar un tratamiento médico por los problemas de depresión y ansiedad que estaba atravesando.

Pero el californiano, quien viene de vencer en decisión unánime a Emmanuel Tagoe en abril, ya está haciendo planes mucho más allá, pues espera salir victorioso y poder tener la oportunidad de enfrentar a fin de año a Gervonta Davis, que viene de defender con éxito el título mundial Regular de peso ligero de la AMB noqueando a Rolando Romero.

El problema para Ryan García es que en Golden Boy, su promotora, no parecen tener las mismas intenciones y esto habría dado origen a un nuevo cortocircuito con Oscar De La Hoya; pues El Niño Rey no tiene intenciones de dejarse convencer de escoger otro camino para cerrar su 2022. "Golden Boy no podrá evitarlo", aseguró.

“No pueden. No lo permitiré. No hay forma. Iré a la guerra para luchar contra Tank. Estoy listo para hacer lo que sea que tenga que hacer, porque al final del día esa pelea me hará ganar mi respeto, y creo que me lo merezco. Así que estoy listo para el desafío. Tengo mucha confianza en vencerlo. Es un gran luchador, no me malinterpreten. Pero yo soy mucho más grande. Y quiero mostrarles a todos lo que puedo hacer. Todo el mundo quiere verlo, y yo estoy listo ahora", agregó.

Golden Boy coqueteó con Gervonta Davis

Golden Boy Promotions fue una de las empresas que al anoticiarse de la ruptura entre Gervonta Davis y Mayweather Promotions, algo que sin embargo continúa negando Floyd Mayweather, mostró en interés en poder sumarlo a su establo de peleadores. También Eddie Hearn, CEO de MatchRoom Boxing, ha hecho público ese interés.