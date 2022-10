Muchas veces, la relación entre ídolos del deporte mexicano dista de ser la mejor y se escuchan polémicas declaraciones de uno y otro lado. En este caso, Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores de la historia, contó sobre la vez en la que conoció a otro gran deportista mexicano, como lo es Checo Pérez.

Se trata de dos grandes referentes nacionales, a tal punto de que fueron nominados al Premio Nacional de Deportes 2022. En diálogo con ESPN, Julio César Chávez dio detalles sobre cómo conoció a Checo Pérez y hasta bromeó con la situación, aunque quedó a las claras el respeto que tiene para con el piloto.

"Lo conozco desde que estaba chico. Aún no entraba en la Fórmula 1. Una vez me dio una vuelta en el Autódromo (Hermanos Rodríguez) como a 250 kilómetros por hora y le dije 'bájame cabrón porque me vas a matar'. Me le bajé y desde entonces no lo saludo", narró Julio César Chávez sobre su primer encuentro con Checo Pérez.

Asimismo, sobre las nominaciones de ambos al Premio Nacional de Deportes, Chávez opinó: "Checo se lo merece, la verdad, porque ha hecho un gran trabajo. Él se merece todo ahorita. Checo Pérez es el mejor piloto mexicano de todos los tiempos. Cuando estaba chiquito, que tenía 15 o 16 años, me subí con él en el Autódromo y me le bajé al canijo".

Tendrá pelea despedida

Por otro lado, Julio César Chávez comunicó que en enero de 2023 tendrá una pelea de despedida en Tijuana, donde planea contar con la presencia de sus hijos, Julio y Omar. Incluso, se estima que Chávez Jr. también pueda pelear tras su etapa de recuperación.