Un campeón de la F1 borró a Checo Pérez de Red Bull y eligió a su reemplazante ideal

Un reconocido expiloto de la Fórmula 1 también opina que el mexicano no debería continuar en la escudería austriaca.

Sergio Pérez se juega mucho más que una carrera en el Gran Premio de Bélgica. El tapatío completó una buena carrera en el GP de Hungría 2024 tras haber iniciado en el puesto 16 como consecuencia de su accidente en la Q1, pero su séptimo puesto en la tabla del Campeonato de Pilotos y su rendimiento en el último tiempo lo colocan con un pie afuera de Red Bull pensando en la segunda parte de la temporada.

Helmut Marko, jefe de la escudería, avisó que tomarían una decisión luego de Spa y hasta adelantó que ya estaban evaluando a pilotos jóvenes como Liam Lawson. Por su parte, Christian Horner -director del equipo- fue más tajante y llegó a decir: “No podemos caminar con un solo pie”.

Además, la prensa internacional y voces autorizadas como la de Ralf Schumacher opinan que Red Bull debe reemplazarlo cuanto antes y en las últimas horas un campeón de la Fórmula 1 se sumó a este grupo de los que opinan que RB debe hacer a un lado a Sergio Pérez más temprano que tarde.

Se trata de Jacques Villeneuve, expiloto que se consagró en 1997 de la mano de Williams y que ahora hace las veces de comentarista deportivo. Más precisamente, el canadiense no solo ve afuera a Checo de Red Bull, sino que incluso postuló a su reemplazo ideal. No obstante, a diferencia de Helmut Marko, él cree que no está en las filas de esa escudería.

Jacques Villeneuve tiene en claro quién debe ser el reemplazante de Checo Pérez en Red Bull (IMAGO)

“En la familia Red Bull ahora, no hay un sustituto adecuado para Sergio Pérez. Yuki Tsunoda sigue siendo un piloto volátil y Liam Lawson no tiene la experiencia para sustituirle, no sabemos si puede dar ese paso”, comenzó el análisis de Villeneuve. Y completó: “Mi mejor apuesta para reemplazar a Pérez es Carlos Sainz. El es un gran compañero que rinde para cualquier equipo en el que maneja. Red Bull necesita reconstruirse ahora mismo, Sainz sería un gran primer paso en esa reconstrucción”.

¿Qué dijo Sergio Pérez tras el Gran Premio de Hungría 2024?

El oriundo de Guadalajara se ha mostrado siempre muy sereno respecto a su futuro y ahora tendrá una prueba de fuego en Bélgica. Ahora bien, tras el GP de Hungría, sostuvo: “Pudimos remontar y llegar al máximo que podíamos hoy. Tuvimos un buen ritmo, un buen viernes, y hay que rescatar eso. Nuestro tiempo llegará. ¿Enfrento Bélgica con una mejor mentalidad? Sí, sin dudas. Me quedo con lo positivo del fin de semana, que ha sido el mejor viernes del año. Estoy tranquilo porque estoy dándolo todo y así será hasta el final”.