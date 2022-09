Sin que Anthony Joshua si quiera lo esperara, Tyson Fury le ofreció la oportunidad de volver a pelear por un título mundial antes que termine el año, dándole dos fechas como opción: 26 de noviembre en Wembley o 3 de diciembre en Cardiff. Interesado, pero entendiendo que necesitaba mayor tiempo de preparación tras venir de pelear con Oleksandr Usyk el 20 de agosto, AJ sugirió que fuese el 17 de diciembre, pero el campeón de peso pesado del CMB se lo negó.

Quien no parece tener por el momento demasiado interés en esa propuesta es Eddie Hearn, quien promueve la carrera de Joshua desde MatchRoom Boxing y que mencionó a cuatro peleadores que pueden ser opción para peleas futuras, sin incluir en ningún momento entre ellos al Rey de los Gitanos.

"Lo último que AJ quiere es una pelea sencilla. No estamos interesados en ese tipo de peleas", comenzó diciendo en diálogo con The DAZN Boxing Show para desestimar las especulaciones que sugerían que la próxima pelea del excampeón mundial podía ser ante un rival que no le oponga demasiados problemas para así dejarlo recuperar confianza.

"Tiene que haber un elemento de riesgo. Dillian Whyte no es una pelea para diciembre, pero es una pelea para marzo al cien por ciento. Es una gran pelea de estadio en el Reino Unido. Tienes a Filip Hrgovic, que acaba de ganar. Creo que fue una mala actuación de él. Zhilei Zhang se veía bien. Otto Wallin también tuvo una pelea cerrada con Tyson Fury”, agregó.

¿Cuándo podría haber pelea entre Joshua y Fury?

En los planes de Eddie Hearn está poder concretar una pelea para Anthony Joshua en diciembre, para luego enfrentarlo con Dillian Whyte en marzo o abril del año pasado. Una vez completados esos dos desafíos, estaría abierto a la posibilidad de enfrentarlo con Tyson Fury o Deontay Wilder.