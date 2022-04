El próximo fin de semana Ryan Garcia tendrá su estreno en el 2022 ante el ghanés Emmanuel Tagoe en lo que será su primera presentación sin Eddy Reynoso en su esquina. A pesar de esto, Óscar de la Hoya habló a días para el combate y comentó que su objetivo es que el joven de California sea campeón del mundo antes de que termine el 2022.

El 2021 comenzó de la mejor manera para el peleador de los Estados Unidos ya que logró imponerse por KO ante Luke Campbell para consagrarse Campeón del Mundo Ligero Interino del CMB. Sin embargo, su problema de salud mental lo dejaron si defensa ante Javier Fortuna, mientras que a fin de año se bajo de la pelea ante Joshep Díaz por una lesión en sus manos.

A pesar de esto, y de más de un año de inactividad, Óscar de la Hoya comentó que el objetivo de su promotora es lograr que Ryan Garcia sea campeón del mundo antes de que termine 2022. “La visión es llegar a campeón mundial este año. Está George Kambosos que peleará contra Devin Haney. Vamos a mirar al ganador con mucha atención. Ojalá podamos pelear contra quien gane, o apuntaremos a otro camino. Tal vez, empezaremos negociaciones con Gervonta Davis. Estoy esperando a que su promotor Al Haymon me llame”, comentó el CEO de Golden Boy Promotion según lo informado por Izquierdazo.

Sin duda es una campaña muy complicada para la reconocida promotora de boxeo debido a que deben encararla sin Eddy Reynoso en el rincón del estadounidense. A esto se suma que es un boxeador que vende, pero ante duro campeones como Gervonta Davis, Campeón AMB Ligero, y George Kambosos, quien defenderá todos sus cinturones ante Devin Haney.

Ryan Garcia prometió entrenar como si fuera un mal boxeador

En las últimas semanas, Ryan Garcia comentó que su nuevo entrenador sabe que tiene un gran talento, pero que trabajan como si no supiera nada. “En mí tiene a un tipo con mucho talento, con mucho para dar. Soy un gran luchador, sí. Pero vamos a trabajar como si no tuviera todo ese talento. Eso es lo que me gusta de él", comentó Ryan Garcia.