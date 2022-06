Al igual que en otros, pero en particular en este, Canelo Álvarez no para de recibir desafíos luego de que haya caído contra Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en el T-Mobil Arena. Por otro lado, en las últimas horas, el manager de Kamaru Usman, Ali Abdelaziz, habló sobre el tapatío para decirle que es un cobarde por no querer ir a la UFC.

Parece que su derrota del pasado a siete de mayo animó a mucho más peleadores a retarlo debido a que consideran que el ruso develó varios misterios para superarlo dentro de un ring. A pesar de esto, y con la espina clavada para ir por la revancha, el mexicano confirmó que regresará el próximo 17 de septiembre en las 160 libras ante Gennady Golovkin.

Por otra parte, mientras esto sucede, el manager de Kamaru Usman atacó a Canelo Álvarez comentar que no tiene el valor de ir a la UFC a pelear con el africano, quien es hoy el mejor libra por libra. “Canelo se ha convertido en un tipo normal. Se ha convertido en uno más. Era el rey libra por libra contra el rey libra por libra, pero Canelo, su mística se ha ido”, expresó el empresario Menace Tube.

Y agregó: “Respeto a Canelo. Creo que desperdició una gran oportunidad para él. Los apostadores probablemente harán 8/1 contra Kamaru, pero creo que Kamaru tiene suficientes bolas para ir al boxeo y sabemos que Canelo nunca tendrá suficientes bolas para venir a MMA”. Cabe recordar que la última pelea de Usman fue ante Colby Covington por puntos.

Como decimos, en septiembre Canelo Álvarez defenderá sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Súper Medianos ante Gennady Golovkin y así cerrar la trilogía. A su vez, Eddie Hearn confirmó que la idea es que en mayo de 2023 se dé la revancha entre Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB medio Pesado.