Una de las peleas que más expectativas tiene detrás es la que enfrentaría a Canelo Álvarez con David Benavidez. Un duelo entre el mexicano y el estadounidense en el peso semipesado paralizaría al mundo del boxeo, pero según el norteamericano el duelo no se concreta porque Saúl le tiene miedo y decide pasar de él.

En ese contexto, Benavidez sigue insistiendo en su argumento y en decir que está todo listo para que se enfrenten en relación al arreglo económico que pueden llegar a alcanzar. Además, David explica que se trataría del mejor combate que puede ofrecer el deporte hoy en día, por lo que no existe ninguna razón para que no se haga.

David Benavidez acusa a Canelo Álvarez de tener miedo

“Sí, lo respeto mucho, pero como lo digo, agarré esta pelea con David Morrell, él no me puede ofrecer nada, yo le estoy dando la oportunidad para pelear, pero es un peleador peligroso, bueno. Ahí estoy enseñando que yo sí soy el mejor y que no le tengo miedo a nadie”, comenzó diciendo Benavidez a Telemundo Deportes.

Y además, agregó: “Creo que eso es lo que debe de hacer Canelo, me tiene que pelear para enseñarle a todo el mundo que él sí es el mejor del mundo. Si él cree que me puede ganar que venga y que lo haga. Yo creo que por eso no me quiere pelear, porque sabe que estoy 100% listo y que no voy a perder con nadie”.

Canelo Álvarez sigue siendo perseguido por David Benavidez. (GETTY IMAGES)

“Como lo digo, Canelo está peleando por 30 millones de dólares aparte del PPV. Cuando le ofrecieron la pelea contra mí le ofrecieron 70 millones y eso es aparte del PPV. Imagínate, si le estoy diciendo a un boxeador que me tiene miedo, ¿por qué no viene y me calla la boca? Por eso le digo a toda la gente que Canelo me tiene miedo, porque esa es la pelea más grande del boxeo ahorita”, cerró.

De esta manera, lo que resta es esperar a que el 2025 desarrolle sus acontecimientos. Según pudo averiguar Bolavip, Benavidez corre de atrás para ser rival de Canelo en el próximo año y es que el mexicano tiene otros horizontes en mente. Esto no significa que haya que descartar este duelo, pero parece difícil de que se pueda concretar.