Floyd Mayweather recibió el sopresivo desafío de un boxeador al que llegaron a comparar con él, aunque no por mucho tiempo.

En diciembre de 2013, cuando se encontraba invicto en 28 peleas y había conquistado ya títulos mundiales en tres divisiones de peso diferentes, Adrien Broner llegó a un combate con el argentino Marcos Chino Maidana en medio de auspiciosas comparaciones con Floyd Mayweather, quien todavía se encontraba en actividad.

Maidana no le dio respiro, lo mandó en dos ocasiones a la lona y terminó venciéndolo en decisión unánime para arrebatarle el título mundial de peso wélter de la AMB. Si bien Broner logró en 2015 volverse campeón mundial de peso súper ligero, ya nunca más fue el mismo y siguió acumulando derrotas, algunas de ellas inesperadas, ante Shawn Porter, Mikey García y Manny Pacquio.

Tras perder ante el filipino permaneció dos años en el retiro, resolviendo problemas legales y de adicciones, para volver en febrero de 2021 con victoria ante Jovanie Santiago en decisión unánime. Dijo estar de regreso. Anunció que comenzaría a pelear con continuidad, pero pasó otro año y medio inactivo hasta concretar la pelea que lo traerá de regreso, el próximo 20 de agosto ante Omar Figueroa Jr.

Adrien Broner ha abandonado por completo las primeras planas del boxeo mundial y entiende que ni siquiera una victoria en su próxima pelea lo devolverá a esa posición de privilegio. Tal vez por eso es que esté utilizando el nombre de Floyd Mayweather, peleador con el que alguna vez se lo comparó y al que ahora quiere enfrentar cuando lleva ya cinco años en el retiro.

"Siendo yo su hermano pequeño, ey hermanito vamos a hacer 10 rondas y ambos obtendremos un plus de 100 millones y ya nunca más tendremos que pelear. Es hora de que obtengas lo que te corresponde y nunca más tendrás que boxear. Esto es tan fácil. Esta es una bandeja. Esta será la mayor cantidad de dinero que hayas ganado en tu carrera. No me importa si es una pelea real o si es una exhibición", señaló Broner desafiando a Money.