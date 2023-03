Sin duda la pelea que acapara todas las miradas en Estados Unidos y México es el choque entre David Benavídez y Caleb Plant. Por otro lado, en el medio de este combate quien apareció fue FLoyd Mayweather para tundir al Canelo Álvarez al dar un baño de realidad respecto a su decisión de no chocar contra el nacido en Phoenix.

Desde que venció al excampeón del mundo de la Federación Internacional del Boxeo, fanáticos y especialistas le han pedido al tapatío el choque contra el Bandera Roja. Sin embargo, el boxeador de Eddy Reynoso dijo que no había hecho nada para querer enfrentar y que ese combate le diera algo más a su legado.

Por otra parte, quien salió a cruzarlo y marcar que quiere esquivar a David Benavídez fue Floyd Mayweather. "Si dependiera de mí, queremos ver a Benavidez. Canelo es un gran peleador, pero sigo creyendo que está evitando a Benavidez. Puedes el mismo tipo en las 168 y no tener que pensar en locuras como subir al peso crucero", expresó Money.

Y agregó: “No me gusta nada que pelea contra un como este (Ilunga Makabu). Canelos es un peleador fantástico, pero puede seguir siendo el peleador de nivel en esa división y no intentar cosas como esta”. Sin duda, el exboxeador profesional pide lo que muchas veces él no hizo cuando se le exigía que enfrente a boxeadores que estén en su mejor momento.

Cabe recordar Canelo Álvarez se prepara para enfrentar a John Ryder, peleador mandatario de la OMB, y busca la revancha contra Dmitry Bivol. A su vez, comentó que de ganar David Benavídez ante Caleb Plant, se pensará si lleva adelante o no un combate contra él.