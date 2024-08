Una pelea que marcó la carrera de Canelo Álvarez, sin dudas, fue la que tuvo ante el ruso Dmitry Bivol. Cansado de no encontrar rivales en su división, Saúl decidió subir de peso y enfrentarse ante un contrincante que no no le permitió sacar su mejor boxeo, al punto de propinarle una de las derrotas más duras en su carrera. Por supuesto, como en todo deportista de élite, el espíritu competitivo es lo que más florece en estos casos y por eso es que el tapatío tiene claro que tendría una revancha con su talón de Aquiles.

El combate entre Canelo y Bivol fue en el año 2022 en el T-Mobile de Las Vegas, mismo escenario donde el de Guadalajara se presentará el próximo sábado 14 de septiembre para exponer sus títulos supermedianos ante el puertorriqueño Edgar Berlanga, y allí se lo vio superado como pocas veces en su carrera. Por eso, la sed de reivindicarse está intacta y Saúl no descarta volver a encontrarse con el ruso.

Canelo Álvarez quiere tener una revancha con Dmitry Bivol

“Es posible la revancha. Es la única pelea que haría una vez más en las 175 libras. Me faltó todo. Yo peleé a un 50% por cosas mías. No estoy poniendo excusas ni mucho menos, son cosas que pasaron, pero me encantaría volver a hacerlo”, empezó contando Canelo en el Podcast Pound 4 Pound Show.

Esto puede sonar contradictorio para millones de fanáticos que le reprochan a Álvarez que no acepta la pelea con David Benavidez en la misma categoría en la que lucha Bivol. Lo que entiende Canelo es que como reto, a esta altura de su de su carrera, le sería más significante enfrentarse a Dmitry que a David a quien le restó importancia y le quitó mérito en su boxeo dando a entender que no es tan peligroso como muchos lo posicionan.

“Creo que esa es su categoría de peso. 175 libras. Y se puede ver que es muy diferente. No pudo hacer nada con un peleador que se retiró en 2019 (Oleksandr Gvozdyk). Es diferente cuando estás en tu categoría de peso y peleas con chicos de tu peso”, sentenció Saúl sobre Benavidez.

Por su parte, Bivol está enfocado en la pelea que tendrá con Artur Berterbiev el próximo 12 de octubre en Arabia Saudita en un combate que lleva esperando mucho tiempo para realizarse. Lo que se especula es que Benavidez pueda luchar en 2025 contra alguno de estos dos y lo que se tiene pensado para Canelo es un posible combate contra Terence Crawford.

Lo que queda las claras aquí es que los caminos de ambos parecen muy separados, pero en el mundo del boxeo las negociaciones son muy volátiles y en cualquier momento se pueden llegar a abrir, al punto de conectar una revancha que por estos tiempos parece muy fría de poder oficializarse. Lo que ayuda a pensar que se podría dar es el deseo de Saúl, quien tiene la espada suficiente para elegir sus peleas.