La pelea que gran parte de los aficionados del boxeo desean ver es la que enfrente a Canelo Álvarez ante David Benavidez, pero lo que sucede es que Saúl, actual monarca de los supermedianos, no estaría interesado en subir a los semipesados para retar al estadounidense. Justamente, al tapatío se lo acusa de respetar demasiado a quien se debería chocar y en las últimas horas se conoció que el poder de pegada de uno es superior al de otro gracias a alguien que midió a los dos.

El que tomó la palabra fue Diego Pacheco, el prospecto estadounidense con raíces mexicanas de 23 años que está haciendo su camino en los supermedianos, y contó como fue entrenar con Canelo y lo comparó con Benavidez. El joven no se guardó nada y no dudó en confirmar que sintió mucho más los golpes del estadounidense que los de el boxeador de Guadalajara.

“Siento que los mejores o los más difíciles han sido con David. Fue cuando se estaba preparando para Callum Smith, en ese tiempo yo tenía 18 años y fui a esparrear con él. Yo iba a estar en el undercard de esa pelea pero algo pasó que me enfermé cuando estaba en San Diego haciendo sparring con él, al último ya no se dio la chance de pelear ahí, pero fue una gran experiencia porque aprendí mucho, a quién no le gustaría estar en el gimnasio con alguien así como Canelo”, empezó contando Pacheco en charla con ABN Sports Media.

Y además, agregó: “La verdad cuando yo hice sparring con Canelo no sé si él no me quería pegar o si no podía encontrar una forma de pegarme, no sé. Pero cuando esparreé con él casi no me tiro mucho, estaba trabajando más defensa y la verdad no sé por qué, pero eso es lo que le estaba haciendo conmigo”.

Diego Pacheco se encargó de revelar que, para él, David Benavidez pega más fuerte que Canelo Álvarez. (IMAGO)

“Con David son guerras, viene con todo, viene a tirar muchos golpes. David y yo hemos hecho miles y miles de rounds de sparring en los pasados cinco años, mucha experiencia con él. He aprendido mucho. Además de ser un gran boxeador es una gran persona, es una persona que quiere ayudar a la gente que tiene alrededor de él y la verdad estoy agradecido con David Benavidez”, cerró.

