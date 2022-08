Uno de los regresos que esperan los fanáticos mexicanos es el del Gallo Estrada, quien no combate desde que derrotó a Chocolatito González. Por otro lado, en las últimas horas Alfredo Caballero, técnico del Campeón del Mundo Súper Mosca, confirmó que tiene fecha para volver y expresó dos rivales con los que podría pelear.

Sin duda en el 2021 una de las grandes actuaciones que se vivió en los estado unidos fue el choque entre el mexicano y el nicaragüense. Aquella noche, el nacido en Tijuana dejó muchísimas dudas, pero se llevó con polémica la segunda pelea, por lo que la trilogía esta abierta.

Finalmente, el 2022 sería el año para cerrar una de los clásicos más importantes en el boxeo y en las últimas horas Alfredo Caballero confirmó que vuelve el tres de septiembre. “Me acaban de confirmar que el 3 de septiembre. Ya está la fecha, muchos dicen que no, pero ya me dijeron que el 3 de septiembre”, expresó el entrenador del Gallo Estrada a Izquierdazo.

Y agregó: “Ya me hablaron como cuatro personas para preguntarme si estaba lesionado. Gente de promotores me hablan y me preguntan si está lesionado, pero el Gallo anda bien”. Por último, el técnico comentó que hay dos rivales que son candidatos a chocar contra el nacido en Tijuana.

“Me dijeron que va a ser el Titán Rodríguez o Argi Cortes. Que la pelea será en Hermosillo y es todo. Más personas están empujando al Titán y otras a Cortes. No sé cuál sea, que lo acepten, pero a mí cualquiera de los dos me da igual”, finalizó Alfredo Caballero.