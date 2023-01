El último sábado, tras vencer a Héctor Luis García por su retirada previo a iniciar el noveno asalto, Gervonta Davis se dijo listo para tomar la pelea ante Ryan García que está llamada a ser la más taquillera del año y que podría tener lugar en abril, aunque todavía restan detalles por definir.

Días antes, el californiano se había mostrado tan seguro de sus habilidades para hacer frente a Tank que pronosticó una victoria por nocaut en el segundo asalto, después de asegurar que el campeón mundial Regular de peso ligero de la AMB nunca se había enfrentado a un peleador de su talla.

Gervonta Davis se hizo eco de esas declaraciones y no tardó en hacer llegar una respuesta. "Ryan tiene grandes esperanzas. Es un luchador. los luchadores tienen que hablar muy bien y pensar muy bien sobre sí mismos. Está hablando y en realidad está trabajando", comenzó diciendo en diálogo con Brian Custer.

"Él no está tomando ninguna pelea y se está enfocando en mí. Pero no podemos pasar por alto su declaración. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo tengo que ser consciente de que él vendrá. Definitivamente tengo que estar preparado. Me aseguraré de prepararme tanto o más duro que él", agregó.

Y concluyó: "Su predicción de nocaut en dos rondas es algo fuerte. Eso es una locura. Rolly (Romero) dijo lo mismo. No sé en qué están pensando. Ryan lo ha visto personalmente, sentado frente a mí. Hizo una apuesta con Errol Spence y perdió. Podrían decirle que apueste de nuevo".