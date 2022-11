Saúl Canelo Álvarez viene de derrotar a Gennady Golovkin por puntos en decisión unánime en una pelea muy aburrida. Por otro lado, en las últimas horas, Eddie Hearn habló del tapatío y colocó a Jaime Munguia como un futuro rival para llevar adelante una mega cartelera en el Estadio Azteca.

Si algo ha molestado a los fanáticos del boxeo es la actitud del Guadalajara de no querer enfrentar a mexicanos. “A los mejores del mundo les he pegado un tiro, ¡por favor! ¡¿cómo voy a pelear con Benavidez?! Yo no quiero una pelea con un mexicano o con Benavidez”, comentó el peleador de Eddy Reynoso luego de su última pelea.

Por otra parte, en las últimas horas, Eddie Hearn volvió a hablar del tapatío y marcó que busca los grandes combates ya que busca los mejores peleadores del momento. A su vez, el británico sorprendió al incluir como una posible pelea a Jaime Munguia en el Estadio Azteca.

“El reto es encontrar peleas que a Saúl lo motiven y, para mí, pienso que es boxear internacionalmente”, comenzó el CEO de Matchroom Boxing en dialogos con DAZN Boxing Show. Y agregó: “¿Ese es Jaime Munguía en el Azteca en México? Distintos panoramas y diferentes retos, pero ahora, su mente está en retar a Dmitry Bivol. Eso es todo lo que está en su mente por ahora”.

Por último, el británico comentó que la pelea podría darse en el futuro para el mexicano. "Tienes a Benavidez contra Plant. Esa es la clase de pelea que Saúl les dice a ellos, ‘ten esas peleas y vamos a construir una gran pelea’. Si Benavidez le gana a Plant, esa es una pelea enorme. Benavidez vs. Canelo es una pelea enorme. Una cosa es que Saúl pelearía con quien sea. Así que es la que le emociona y eso vendría a pelear internacionalmente. No lo sé”, finalizó Eddie Hearn.