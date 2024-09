La fuerte respuesta de Jaime Munguía a Canelo Álvarez luego de decir que no lo quiso noquear

Jaime Munguía pelea este viernes en Glendale, Arizona, ante el armenio Erik Bazinyan. Será el primer combate del mexicano luego de su enfrentamiento con Canelo Álvarez en mayo pasado en Las Vegas.

En dicha pelea, Jaime Munguía perdió por decisión unánime frente a su compatriota luego de los 12 asaltos. A pesar de que Canelo Álvarez cortó el invicto del mexicano, este combate le sirvió al boxeador de 27 años para empezar a ser más considerado mundialmente.

ver también Jaime Munguía vs. Erik Bazinyan: cartelera completa y horarios de la velada

Canelo Álvarez venció a Edgar Berlanga el sábado 14 de septiembre. Unos días antes de ese triunfo, el mexicano habló sobre su anterior pelea con Jaime Munguía y dio a entender que le tuvo compasión.

Publicidad

Publicidad

“Disfruté mucho de la pelea contra Munguía. Por eso no quise acabar con él. En todos los asaltos lo sostuve y en todos los asaltos si hubiera querido (podría haberlo terminado). Disfruté mucho esa pelea, por eso me tomé mi tiempo”, expresó Canelo Álvarez en entrevista con DAZN.

La fuerte respuesta de Jaime Munguía a Canelo Álvarez después de haber dicho que no lo quiso noquear

Jaime Munguía y Canelo Álvarez pelearon el pasado 4 de mayo (IMAGO)

Publicidad

Publicidad

Unas horas antes de pelear con Erik Bazinyan, a Jaime Munguía le preguntaron sobre los dichos de Canelo Álvarez y el nacido en Tijuana se mostró molesto y lo hizo saber públicamente.

“Mira, la verdad para mí eso se me hace una falta de respeto por parte de Canelo que diga que me dejó vivir cuando no pudo noquear a Berlanga”, manifestó el boxeador de 27 años en una entrevista para el canal de Youtube de Gabe Rivas.

Asimismo, Jaime Munguía cree que hizo un mejor trabajo que Edgar Berlanga al luchar con Canelo Álvarez: “Fue una pelea totalmente diferente, yo sí gané muchos rounds, una pelea cerrada y pareja para mí, pienso que yo tuve un mejor desempeño“.

Publicidad