Jaime Munguía (44-1) es de los boxeadores mexicanos más destacados del año. El de Tijuana tendrá una cuarta pelea y cerrará un 2024 en el que se dio el lujo de pelear de igual a igual con Canelo Álvarez. Ahora, se presentará en casa y buscará regalar un nueva función en el peso supermediano para seguir demostrando que está con nivel para recibir una nueva oportunidad titular.

¿Cuándo, dónde y contra quién peleará Jaime Munguía en México?

Lo que siguió para Jaime fue que, tras su buena presentación ante el campeón supermediano, le dieron otra posibilidad y derrotó a Erik Bazinyan sin grandes complicaciones. Ahora, volverá a la acción el próximo sábado 14 de diciembre en el Estadio Caliente de su Tijuana y se enfrentará al francés Bruno Surace (25-0-2).

“Queremos anunciar el gran regreso a casa de Jaime Munguía. Estamos contentos de trabajar con él y especialmente en su gran regreso a casa, será una noche inolvidable y Jaime quiere ofrecer una gran velada como agradecimiento. El combate frente al invicto francés Bruno Surace no será nada sencillo” , expresaron desde la promotora Top Rank.

Por su parte, Munguía analizó: “Yo quisiera noquearlo desde el primer round, pero vamos a ver qué es lo que pasa, me estoy preparando para la pelea completa y siempre vamos a buscar el nocaut”.

“Surace es un buen peleador, invicto. Sabemos lo que la gente decía de Bazinyan, que no era nadie, que no tenía nada, pero era un gran peleador que venía con el hambre, las ganas de salir adelante y fue una gran pelea. Yo creo que esta pelea que viene no va a ser la excepción”, cerró.